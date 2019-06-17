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Kâr şampiyonu Beşiktaş

Süper Lig’in son 5 sezonunda Siyah-Beyazlılar alıp sattığı oyunculardan 30.3 milyon euro kâr ederken, 2. sırada 25.1 milyon euro ile küme düşen Bursaspor yer aldı. Trabzon 31.4’le en çok zarar eden kulüp oldu.

  • Star Spor
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SÜPER son 5 sezonda alınıp satılan futbolculardan en çok kârı Beşiktaş elde etti. Siyah-Beyazlılar 30 milyon 390 bin euro kara geçerken, küme düşen Bursaspor’un ise 25 milyon 130 bin euro ile ikinci sırada yer aldı. Kasımpaşa’nın 8 milyon 50 bin euro kar ile 3. sırayı paylaştığı kâr listesinde Kayserispor 7 milyon 660 bin euro ile dördüncü, yine küme düşen Akhisarspor 7 milyon 450 bin euro ile 5. oldu. Futbolcu alış-satışından son yılda en çok zarar eden kulüp ise 31 milyon 450 bin euro ile Trabzonspor. Bordo-Mavilileri zarar tablosunda 18 milyon 610 bin euro ile Galatasaray, 14 milyon 740 bin euroyla Fenerbahçe izledi.

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