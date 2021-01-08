Kara kartallar 2015-2016 sezonundaki gol performansını tekrarladı

AA 08 Ocak 2021 Cuma 12:21 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 12:21

Ligde oynadığı son 5 maçı toplam 16 gol atarak kazanan siyah-beyazlıların hücumdaki performansı, 2015-2016'da şampiyonluk yaşadığı sezonun tekrarı oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde yaptığı 16 maçta, 37 gol attı. Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun 16. haftasında da rakipleri karşısında 37 gol sevinci yaşamıştı.

Siyah-beyazlı ekip attığı 37 golle, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandığı 2016-2017 sezonundaki 16 haftalık performansını ise geride bıraktı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümünde 28 gol kaydetti.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonu ve sonraki sezonların 16 haftalık bölümünde ise 30 gol barajına ulaşamadı.

2017-2018 sezonunda 28, 2018-2019 sezonunda 27 gol atan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile başladığı geçen sezonun 16 haftalık bölümünde ise 23 gol atabildi.

- 13 farklı oyuncu gol katkısı sağladı

Son sezonların en golcü dönemini geçiren Beşiktaş'ta Cyle Larin, attığı 10 golle ligde gol krallığında Atakaş Hayatsporlu Aaron Boupendza ile zirvede yer alırken, siyah-beyazlı ekipte 13 farklı futbolcu rakipleri karşısında gol sevinci yaşadı.

Larin'in arkasından Vincent Aboubakar siyah-beyazlı takımın en golcü ismi olurken, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve kadroya yazılmayan Tyler Boyd, siyah-beyazlı takım adına rakip fileleri havalandırmayı başardı.



- Savunmada da benzer performans sergiledi

Siyah-beyazlılar hücumun yanı sıra savunmada da hemen hemen aynı performansı ortaya koydu. 2015-2016 sezonun 16. haftasına kadar toplam 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 16 maçta kalesinde 19 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında üst üste galibiyetler alırken oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapattı.