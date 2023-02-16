İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8561
  • EURO
    20,2274
  • ALTIN
    1115.39
  • BIST100
    5006.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Kömürspor depremzedelerin yaralarını sarmak için sahaya çıkıyor
Spor

Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Kömürspor depremzedelerin yaralarını sarmak için sahaya çıkıyor

Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Kömürspor geliri depremzedelere gönderilmek üzere dostluk maçı için sahaya çıkacak.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Kömürspor depremzedelerin yaralarını sarmak için sahaya çıkıyor
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ile Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan Karabük İdmanyurdu arasında depremzedeler yararına oynanacak yardım maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da onayladığı karşılıklı oynanacak maçların ilki, 22 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak. İkinci maçta ise 26 Şubat Pazar günü Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Her iki maçtan elde edilecek gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Zonguldak ve Karabük'teki maçlara ilginin en üst seviyede olması beklenirken detaylar ilerleyen günlerde kulüp hesaplarından duyurulacak.

Aralarında sadece futbol olarak ezeli rekabet bulunan iki kulübün bu vesile ile artık dost olacakları iki camia tarafından da duyurulurken iki kulüp resmi sosyal medya hesaplarından takipleşti.

  • Zonguldak Kömürspor
  • Karabük İdman Yurdu
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.