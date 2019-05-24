Karadeniz derbisinin kazananı Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Rizespor, 16. dakikada Fernando Boldrin'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, bu gole 20. dakikada Hugo Rodallega ile cevap verdi ve skoru eşitledi. 23. dakikada Dario Melnjak'ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor öne geçti. 43. dakikada Abdülkadir Ömür, ilk yarının skorunu belirledi.

Rizespor, 65. dakikada Vedat Muriqi attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 63 puanla sezonu 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde etti. Çaykur Rizespor ise sezonu 41 puanla noktaladı.