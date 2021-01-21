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Spor

Karagümrük - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:10
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

KARAGÜMRÜK: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve maç başladı...

3. dakikada Hedenstad'ın sağdan kullandığı kornerde,  Beşiktaş savunması kafayla uzaklaştırdı topu.

5. dakikada Rosier'in sağdan Karagümrük ceza sahasına doğru yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, solundaki N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

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