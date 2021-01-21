Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetiyor.
Takımların ilk 11'leri şöyle:
KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar
- Ve maç başladı...
3. dakikada Hedenstad'ın sağdan kullandığı kornerde, Beşiktaş savunması kafayla uzaklaştırdı topu.5. dakikada Rosier'in sağdan Karagümrük ceza sahasına doğru yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, solundaki N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.