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Spor

Karagümrük maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacakları mücadelede, Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın sakatlıkları nedeniyle yer alamayacaklarını açıkladı.

DHA18 Ocak 2022 Salı 07:58 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 07:58
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Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Siyah-beyazlılarımızın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, alt baldır adalesinde (soleus) kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Ekibimizin dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın yapılan değerlendirmesinde, ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde, uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Atiba Hutchinson'a sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmış, oyuncumuz yüksek riskli değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmamıştır."

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