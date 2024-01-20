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Spor

Karagümrük son dakikada 1 puanı kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

20 Ocak 2024 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Karagümrük son dakikada 1 puanı kurtardı!
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Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip getiren 45. dakikada Flavio Paoletti kendi kalesine attığı golle öne geçti. Salih Dursun bu gole 88. dakikada karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi 74 ve 76. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Başakşehir'de, Fatih Karagümrük maçında sarı kart gören savunma oyuncusu Jerome Opoku cezalı duruma düştü. Opoku, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Çağdaş Atanlı Başakşehir, 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Şota yönetimindeki Karagümrük ise ligde oynanan son 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaptı. Fatih Karagümrük ise 21 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karagümrük ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

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