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Spor

Karagümrük'ten maç sonu isyan! ''Yerden kalkmadılar''

Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'te, teknik sorumlu Atılay Canel karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Yere yatanlar maalesef yerden kalkmadılar.' diyerek rakip futbolculara sitem etti.

AA07 Mart 2021 Pazar 17:07 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:07
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Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, üzgün olduklarını söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyunun ilk yarısında 3 tane net gol pozisyonumuz vardı, atamayınca olmuyor. İkinci yarı başında yine yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Rakip pozisyona girmeden golü buldu. Buna rağmen yine kaçırdığımız 2 pozisyonumuz daha vardı ama golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"Yere yatanlar maalesef yerden kalkmadılar." diyen Canel, "Bir yara aldık ama bunu en kısa zamanda telafi edip, daha üst sıralara yerleşmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa kupalarına katılma hedefleri olduğunu vurgulayan Canel, "Bunu sezon başından beri söylüyoruz. Bu hedeften şaşmadık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Daha 13 maç var. Alabildiğimiz kadar puan toplayıp, hedefimize varmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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