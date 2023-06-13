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Spor

Karaman Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karaman FK, Armoni Alanya Kestelspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst lige çıkmayı başardı.

13 Haziran 2023 Salı 23:38 - Güncelleme:
Karaman Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'e yükseldi
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Karaman FK, karşılaşmanın 35. dakikasında geliştirdiği ilk gol pozisyonunda 1-0 öne geçti. Ahmet Teker, ceza alanı önünde pas yapan rakibinden önce davranarak kaptığı topu, ceza alanının içine kadar taşıdı ve karşı karşıya pozisyonda ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla kaleci Onur Behiç Özalgan'ın sağından ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Karaman FK, skoru 2-0'a getirdi. Akın Akman'ın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Onur Behiç Özalgan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu.

Armoni Alanya Kestelspor, 64. dakikada Serhat Enes Çalışkan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Samet Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükselen ekip oldu.

Karşılaşmayı AK Parti Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tribünden izledi.

Maçın ardından düzenlenen törende Karaman FK kupasını aldı.

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