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Karaman’a büyük destek

Trabzonspor’da bir grup taraftar, Getafe mağlubiyeti nedeniyle eleştirilen teknik direktörleri için havalimanında “Yan yana olacağız” pankartı açarak destek çıktı.

  • Star Spor
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Getafe’ye 1-0 yenilen Trabzonspor’da eleştirilere hedef olan teknik direktör Ünal Karaman’a taraftarlar sahip çıktı. Bir grup Bordo-Mavili taraftar Trabzon Havalimanı’nda “Yan yana olacağız da” yazılı pankart açarak 4.5 saatlik yolculuğun ardından sabah 06.00’da kente ulaşan Karaman’a destek verdi. Trabzon’un hocası meşale ve çiçeklerle karşılanırken, “Moralini bozma, kimseye aldırış etme, hocam. Biz seni biliyoruz ve hep yanındayız” diyerek de moral verdi.

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