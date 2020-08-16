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Spor

Kararını bildirdi! Barcelona'da Messi depremi

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin ayrılık kararını Barça yönetimine bildirdiği iddia edildi.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:57 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 22:11
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Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesinin artçıları Katalan kulübü için çok ağır olacak gibi gözüküyor. İspanyol medyasında gün içinde teknik direktör Quique Setien'in görevine son verileceği belirtilmişti. Gelen son dakika haberine göre ise takımın yıldızı ve futbolu da Barcelona'da bırakması beklenen Lionel Messi bu kararından vazgeçti ve ayrılık kararını yönetime iletti.

KARARINI BİLDİRDİ!

Takımın yönetiminden ve planlama eksikliğinden memnun olmayan Arjantinli yıldızın yönetime ayrılık kararını bildirdiği aktarıldı. 33 yaşındaki yıldızın adı Inter, Manchester City ve Manchester United'la anılıyordu. Barcelona'nın Setien'in yerine ise takımın başına Arjantinli ünlü teknik adam Mauricio Pochettino'yu getirmesi bekleniyor. 

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