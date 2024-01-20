Karim Benzema, 6 ay için ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Karim Benzema, Real Madrid'le sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon başında astronomik maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittifaq'a transfer olmuştu. Fransız golcü, ülkede yaşadığı kriz ve uyum sorununun ardından takımdan ayrılmak istiyor. Son olarak Al Ittifaq Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun deneyimli forveti Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürmeme kararı almasının ardından, bu ayrılık kesinleşti.

KARIM BENZEMA İMZAYI ATIYOR

İngiliz basınının iddiasına göre; Karim Benzema, eski kulübü Real Madrid tarafından reddedildi. Premier Lig devi Chelsea, Fransız golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında, bu transferin 6 aylık olarak gerçekleşeceği belirtildi. Benzema'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi ekibinde 20 maçta forma giyen deneyimli forvet, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi