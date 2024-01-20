İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karim Benzema, 6 ay için ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Karim Benzema, 6 ay için ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Karim Benzema, Suudi Arabistan'da yaşadığı uyum sorunu ve krizin ardından ülkeden ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü Karim Benzema'nın imza atacağı yeni takım belli oldu. İşte detaylar...

20 Ocak 2024 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Karim Benzema, 6 ay için ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
ABONE OL

Karim Benzema, Real Madrid'le sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon başında astronomik maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittifaq'a transfer olmuştu. Fransız golcü, ülkede yaşadığı kriz ve uyum sorununun ardından takımdan ayrılmak istiyor. Son olarak Al Ittifaq Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun deneyimli forveti Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürmeme kararı almasının ardından, bu ayrılık kesinleşti.

KARIM BENZEMA İMZAYI ATIYOR

İngiliz basınının iddiasına göre; Karim Benzema, eski kulübü Real Madrid tarafından reddedildi. Premier Lig devi Chelsea, Fransız golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında, bu transferin 6 aylık olarak gerçekleşeceği belirtildi. Benzema'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi ekibinde 20 maçta forma giyen deneyimli forvet, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.