İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2562
  • EURO
    32,9726
  • ALTIN
    1967.31
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karim Benzema eski takımına geri dönüyor!
Spor

Karim Benzema eski takımına geri dönüyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan ayrılmak üzere olan Karim Benzema, eski kulübüne imza atmaya hazırlanıyor.

22 Ocak 2024 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Karim Benzema eski takımına geri dönüyor!
ABONE OL

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte sürpriz bir karar alan ve Suudi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Ülkeye alışmakta zorluk çeken ve taraftar baskıları nedeniyle Suudi Arabistan'dan ayrılan Karim Benzema'ya eski kulübü talip oldu.

MAAŞTA ANLAŞILIRSA GERÇEKLEŞECEK

SkySports'ta yer alan habere göre Olympik Lyon, Al-Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'yı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak haberin detaylarında Karim Benzema'nın yıllık 200 milyon euro olan maaşı sıkıntı yaratıyor. Karim Benzema'nın maaşında ciddi bir indirim yapması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 20 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.