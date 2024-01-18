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Spor

Karim Benzema'ya Premier Lig'den talip çıktı

Sezon başında Suudi ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema burada umduğunu bulamadı ve ülkeden ayrıldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig'in önemli kulübü oyuncuya talip oldu.

18 Ocak 2024 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Karim Benzema'ya Premier Lig'den talip çıktı
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Sezon başında Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Karim Benzema, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı.

Hakkında mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan 36 yaşındaki futbolcu, iki gün antrenmanlara çıkmamış ve 30 Aralık'ta ülkeden ayrılmıştı.

Benzema'nın, Al-Ittihad Teknik direktör Marcelo Gallardo'nun talimatıyla Dubai'deki hazırlık kampı kadrosuna alınmadığı da iddia edildi.

Son olarak İspanya medyasından Marca; "Karim Benzema Suudi Arabistan'ın kendisine göre bir ülke olmadığının farkına vardı ve Avrupa'ya geri dönme kararı aldı." şeklinde bir haber yayımlandı.

Bu gelişmeler üzerine yıldız oyuncunun adı dev kulüplerle anılmaya başladı. Basında, Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Benzema'yı istediği yönünde haberler yer aldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Benzema'nın 14 yılını geçirdiği Real Madrid'e dönme durumuysa söz konusu değil. Bu sezon Al-Ittihad ile toplam 18 maça çıkan Benzema 10 gol atıp 5 golün pasını verdi.

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