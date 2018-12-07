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Karius: Devre arası öncesi tüm maçlar önemli

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Lorius Karius, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

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Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta oldukça başarılı performans gösteren Lorius Karius açıklamalarda bulundu.

İyi oynayamadıklarını söyleyen Lorius Karius "Takım olarak iyi performans ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Biraz yavaş kaldık. Akıcı oynayamadık ev yeteri kadar pozisyon bulamadık. Sonuçta 2 puan bıraktık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Karius "Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacacağız. İlk yarı bitmeden oynayacağımız tüm maçlar önemli. Perşembe günü Malmö ile çok önemli bir maça çıkacağız. Grupta iyi pozisyondayız, Malmö arkamızda, kolay maç olmayacak ama üç puanı alıp yerimizi koruyup orada yola devam edeceğiz. Devre arası öncesi tüm maçlar önemli. Tüm maçları kazanmamız gerekiyor ki ligde zirveye tutunalım." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

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