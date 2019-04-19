Karius için flaş açıklama! '20 milyon euro olur'

Liverpool'a dönme şansını kaybettiğini anladığı günden bu yana bir anda yükselişe geçmeye başlayan Loris Karius, performansıyla takdir toplamaya başladı.

İstanbul'a gün geçtikçe daha fazla ısınan ve konsantre olan Alman kaleci için menajerinden ise ilginç bir iddia geldi.

Alman kalecinin menajeri siyah-beyazlı yöneticilere, "Yaşı daha 25, en az 10 yıllık bir kariyeri daha var. Geride bir Şampiyonlar Ligi finali bıraktı. 8.5 milyon euro öder bonservisini alır ve onu doğru motive ederseniz, 20 milyon euro'luk kaleci olur" iddiasını ortaya attı.

(Fotomaç)