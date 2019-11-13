Karius küllerinden doğdu

SÜPER Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u 1-0 yenerek zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta kaleci Loris Karius’un başarılı performansı dikkat çekiyor. Sezon başında yediği hatalı goller ve kötü performansı yüzünden eleştirilere hedef olan Alman eldiven son 5 maçta ise adeta küllerinden doğarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Kartal’da geçen sezon görev yaptığı 29 karşılaşmada 39 gol yiyen (ortalama 1,34) Karius, bu sezon ligde 10 maçta 10 gol yiyerek (ortalama 1,00), siyah-beyazlı takımda kariyerinin en başarılı dönemine imza attı. Beşiktaş’taki en uzun gol yememe serisini de gerçekleştiren Alman file bekçisi, taraftarlar ile arasındaki buzları da eritti.