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Spor

Kariyer rekorunu kıracak! Mauro Icardi ilkin peşinde

Sezon boyunca sakatlıklarla uğraşan Mauro Icardi golleriyle Galatasaray'a hayat vermeye devam ediyor. Şimdiden 23 gole ulaşan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Başarılı futbolcu gözünü yeni bir rekora dikti. İşte detaylar...

28 Mart 2024 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Kariyer rekorunu kıracak! Mauro Icardi ilkin peşinde
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, kariyer rekoru için geri sayıma geçti. İşte sürpriz haberin detayları...

GEÇEN SEZONU YAKALADI

Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro Icardi, geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.

ORTALAMA HER MAÇTA SKOR KATKISI

Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi'nin karnesinde 46 gol- 18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı.

GÖZÜNÜ HAGI'YE DİKTİ

Ortalama her maç tabelayı değiştiren Icardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

EN SKORER DÖNEMİNE GİRECEK

Bu sezon 23 gol, 11 asist yapan Icardi, 3 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirecek.

INTER'DE 36 GOLLÜK KATKI

Arjantinli golcü 2014-15 yılında Inter'de 27 gol ve 9 asistle toplamda 36 gole katkı sağladı.

3 GOL DAHA ATARSA...

Icardi, Galatasaray formasıyla 3 gole daha katkı verirse kariyerinde bir sezonda en fazla skor katkısı verdiği sezonu geçirecek.

G.SARAY'IN KALAN MAÇ

Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider bulunan Galatasaray'ın bu sezon ligde 8 maçı kaldı. Ayrıca sarı lacivertlilerle oynayacağı bir de Süper Kupa finali var.

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