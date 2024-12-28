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Spor

Karşıyaka, Anadolu Efes'in konuğu

Kulüp içerisinde zor günler geçiren Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Karşıyaka, Anadolu Efes'in konuğu
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon sportif olarak çok iyi performans sergilemesine rağmen ana sponsorunu kaybettikten sonra yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Karşıyaka yarın zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Anadolu Efes'e belirsizlik içinde konuk olacak.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki yılın son sınavı saat 15.30'da start alacak. Ligde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Türk Telekom, Tofaş, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-Inn etabında Promitheas Patras'la karşılaşacağı zorlu periyotta yine kadrosunun dağılma tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da 25 Aralık'taki maaş ödemeleri yapılamayan yabancı oyucular, Anadolu Efes deplasmanına gitmeme resti çekmişti.

Kulübe FIBA kanalıyla ihtar çekip serbest kalmayı bekleyen yabancılardan Boutsiele de ayrılma kararı alarak Fransa'ya döneceğini bildirmişti. Daha önce takımın dağılma tehlikesini son anda ödeme yaparak savuşturan yeşil-kırmızılıların Anadolu Efes önüne nasıl bir kadroyla çıkacağı belirsiz. Ligde Karşıyaka 11 maçta 8 galibiyet, Efes ise 9 galibiyet almıştı.

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