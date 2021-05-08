Pınar Karşıyaka ile İspanyol Hereda San Pablo Burgos arasındaki final müsabakası saat 19.00'da Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, 8'li final organizasyonunda Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı saf dışı bıraktı. Geçen sezon kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos da İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon'u ve Fransız ekibi SIG Strasbourg'u eledi.
Bu karşılaşmadan önce saat 16.00'da Casademont Zaragoza ile SIG Strasbourg üçüncülük için karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmişti.
Yeşil-kırmızılı ekip Rus ekibi Krasnye Krylia'ya yenilmişti.
Avrupa kupalarında geride kalan 237 karşılaşmada 129 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, 18 bin 905 sayı atarken, potasında 18 bin 307 sayı gördü.
İspanyol takımlarıyla daha önce 13 maç oynayan Pınar Karşıyaka bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.