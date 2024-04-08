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Spor

Karşıyaka hedefine emin adımlarla ilerliyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Efeler 09'u 6-0'lık skorla mağlup ederek taraftarına umut aşıladı. Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar puanını 48'e yükselterek bitime 3 maç kala ilk iki hedefini sürdürdü.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Karşıyaka hedefine emin adımlarla ilerliyor
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 27. hafta mücadelesinde Efeler 09'la karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi 6-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte ligde art arda üçüncü maçını kazanan yeşil-kırmızılılar, puanını 48'e yükseltti ve üçüncü sıradaki konumunu korumayı başardı. Ligin bitimine 3 maç kala oynadığı futbolla taraftarlarına umut veren Karşıyaka, şampiyonluk için rakiplerinin hata yapmasını beklerken, lider Batman Petrolspor'un 5, ikinci sıradaki Elazığspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Bir yandan da ligi en iyi konumda bitirip Play-off için avantaj yakalamak isteyen Karşıyaka, kalan maçlarını hatasız bir şekilde tamamlayıp, ligi ikinci sırada bitirerek Play-off'a direkt grup finaliyle başlamayı hedefliyor.

Karşıyaka, ligin 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Bulvarspor'a konuk olacak.

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