Karşıyaka Spor Kulübü, Türk basketboluna oyuncu yetiştirmeyi sürdürüyor

Pınar Karşıyaka ismiyle yıllardır Basketbol Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da önemli başarılara imza attı.

Kulüp, spor okullarıyla da gençlerin basketbolda gelişimlerine katkı sağlıyor.

Pınar Karşıyaka Altyapı Sorumlusu Emrah Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor okullarında 6 yaşından itibaren çocukları kabul etmeye başladıkları belirtti.

Spor okullarında 8 yaşından itibaren altyapı için seçmelere başladıklarını aktaran Akman, "Altyapı seçmelerindeki kendi yeteneklerine, basketbolla ilgili yeteneğine, kendini geliştirmesine, disiplinine bakarak devam ediyoruz." dedi.

Akman, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi ile yaptıkları iş birliği ile ligde Bornova Belediyesi Karşıyaka olarak mücadele ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız Basketbol Gençler Ligi'nden sonra direkt Süper Lig'de süre bulamıyordu. Burada Türkiye Basketbol Ligi oyuncusu olup, hırslanıp başka kulüplere transfer olan oyuncularımız da oldu. Altyapıdan çıktıktan sonra oyuncularımızın Türkiye Basketbol Ligi'nde pişmesi için oyuncu havuzunu doldurmamız gerekiyor. Bu katkıyı 2 senedir yüzde yüz performansla sağlayamadık belki, yüzde yirmi beş performansı yukarı çekmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"ALTYAPILARI TEŞVİK ETMEK LAZIM."

Basketbol Süper Ligi'nde altyapıdan yetişenlerin Basketbol Süper Ligi'nde fazla süre alamamalarının bir handikap olduğunu aktaran Akman, "Maalesef altyapıya Türkiye'de hiçbir tarafta, basketbolda da futbolda da tamamen önem verilmiyor. Onun için genç yaşta süre alamayan oyuncular demoralize olup, basketbolu o anda bırakıyorlar ya da o anda yukarıya çıkamıyorlar, yetişemiyorlar. Basketbol altyapısına 3-4 sene önem verilip, Türkiye'deki bütün altyapıların geliştirilip, bütün altyapılardan güzel bir havuz oluşturulması gerekiyor. Yurt dışından gelecek oyuncular yerine 4 sene sonra bir kanunla benchte minimum 3-4 oyuncumuzun altyapılardan yetişir şekilde yer almasını sağlayacak yasa çıkarıp, bunları değerlendirmemiz lazım. Altyapıları teşvik etmemiz için bunları yapmamız lazım diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.