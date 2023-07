Karşıyaka'da şirketleşme krizi sürüyor

Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında şirketleşme için o dönemki yönetimlerin kongreye giderek üyelerden yetki istediği, 2 yıl önce gündeme gelen tamamen Karşıyakalıların kurucusu olacağı şirketin kulübü kongrenin vereceği yetkiyle geçici periyotlarla yönetmesi fikrinin ise taraftar tepkisiyle rafa kalktığı Kaf-Kaf'ta Başkan Büyükkarcı ve 2'nci Başkan Serkan Ergüven kontrolünde büyük yetkilerle kurulduğu ortaya çıkan Karşıyaka Sportif Ticaret Anonim Şirketi tartışma yarattı.

FUTBOL TAKIMINI DEVRALMA YETKİSİ VAR

Kentin en eski kulübü olup, 111 yıldır dernek statüsünde yönetilen yeşil-kırmızılılarda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Haziran'daki sayısında kuruluş bilgileri yayınlanan, yönetimine 1 yıllığına Turgay Büyükkarcı ve Serkan Ergüven'in getirildiği 50 bin TL sermayeli süresiz anonim şirketin amaç ve konuları arasında, haklarını devraldığı Karşıyaka'nın futbol takımının sportif, hukuki, ekonomik faaliyetlerini yönetme, gerekli gördüğü varlıkları kiralama, devralma, araziler üzerinde üst hakkı tesisi, kulübün her türlü ürün ve markasının kullanımı, pazarlanması, reklam gelirleri kazanılması, yerli ve yabancı her türlü kişilerle ortaklık kurabilme veya yönetimi üçüncü kişİlere devretme, her spor dalında takım kurabilip, kiralama, sporcuların sözleşmesinde söz sahibi olma gibi çok önemli maddeler yer aldı.

YENİ YASADA ŞART

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun geçici 1'inci maddesi, kamu yararına çalışan dernek statüsündeki kulüplere tüzükleri ile idari ve mali yapılarını 26 Ekim 2023 tarihine kadar kanuna uygun hale getirmeyi şart koşarken, Karşıyaka'da şirket kurulumu için kongre yapılmadan, kongre üyelerinden yetki alınmayıp, kulüp tarafından hiçbir mecrada duyurulmadan yönetim faaliyetlerini devralabilecek bir şirketin kurulması tepkiyle karşılandı.

Olağan genel kurula 2 yıl olmasına rağmen Karşıyaka'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kongre onayına sunmadan, camiayla paylaşmadan kulübün tüm sportif ve mali haklarını devralabilecek bir şirket kurduğunu söyledi. "Taraftarımız şirketleşmeye karşı olduğunu açıkca belirtti. Bunların gündeme gelmesi gereken yer kongredir. Mali kongrenin amacı bunları konuşmak" diyen Ergüllü, "Ancak camianın seçim talebine rağmen ısrarla sandıktan kaçan Başkan Büyükkarcı, 2 kişilik şirketi de apar topar, bilgi vermeden kurmuş, üyelerle paylaşmaktan kaçmış. Kulübün önünde böyle kararlar almak için yeterli zaman da var. Kurulan şirketin zamanlaması çok manidar. Daha önce stat arazisiyle ilgili camiadan bir grubun 80 milyon Dolar rant elde etmeyi planladığını iddia eden, bu konuda savcılığa gitme çağrıma da uymayan Büyükkarcı'nın perde arkasında kulübü kendi devralmak için yaptığı gizli girişim ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.

TARAFTLAR TEPKİLİ

Karşıyaka taraftarları da sosyal medyada camianın bilgisi olmadan kurulan şirkete tepki gösterdi. Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu adına Taner Ütüklerli, "Seçimli genel kurul ya yapılacak ya yapılacak. Taraftarın söz hakkını gasp ederek 2015 yılında alınan bir kararın arkasından dolanıp kurduğu şirketle kulübün temsil haklarını kafasına göre peşkeş çekecek başkanın 1 dakika bile görevde kalmaması lazım. Bu kararı mevcut yönetim ya kendisi alır ya da 18 Temmuz'daki mali genel kurulda büyük Karşıyaka taraftarı aldırır. Bu konu artık şampiyonluk, kupa, transfer olayı değildir. Kulübümüze üye olan tüm taraftartarlarımızı, kardeşlerimizi bugünden itibaren kulübe gidip aidatlarını ödemeye ve 18 Temmuz'daki mali genel kurulda hazır bulunarak Karşıyaka Spor Kulübü için, başta Zühtü Işıl olmak üzere kurucularımızın, ay-yıldızlı armamızın peşinde olan tüm Karşıyakalıların hakları için mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Karşıyaka yönetimi de camiada tartışılan Karşıyaka Sportif Ticaret Anonim Şirketi'yle ilgili açıklama yaparak kulübün şirketleşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Yönetimin açıklamasında, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün şirketleştiği yönünde yapılan açıklamalar karşısında aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Karşıyaka Spor Kulübü'nün halen geçerli olan ve 30.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren tüzüğünün 3. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendine göre kulübümüz:

Ticaret ünvanı derneğin veya dernek şubelerinin adını taşıyacak şekilde ve TTK'nın emrettiği şekil ve şartlarda hakim hisseleri dernek üzerinde ve kontrolünde kalmak kaydı ile ticari işletmeler, iktisadi teşekküller, vakıflar kurar veya kurulmuş ticari işletmelere, vakıflara katılabilir, ortak olabilir. Kurulmuş veya kurulacak olan ortaklık hisselerini devralabilir ,devredebilir veya halka arz yoluyla değerlendirebilir. Dolayısı ile kulüp yönetim kurulu en az yüzde 51 hissesine sahip olacağı bir şirket (iktisadi teşekkül) kurabilir. Nitekim kulübümüz bu maddeye dayanarak ayrı zamanlarda (mevcut yönetimden önce) 2 şirket (iktisadi teşekkül) oluşturmuş bu iki kurum amacını yitirdiğinden vergi dairesinden kaydı silinmiştir.

Bu kez tüzüğümüzün aynı maddesine dayanarak yüzde 100'ü yani tamamı kulübümüze ait bir şirket kurulmuştur. Şirketin amacı her türlü ticari (kulüp forması hediyelik ,araç eşya vs) işlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyetine tabi olması ve bu mükellefiyetlerden kulübü uzak tutmaktır. Öte yandan 22.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklere göre Kulüplerin Şirketleşmesi (tüm malvarlığı alacak ve borçları yarışmacılık haklarının bir şirket tarafından devralınması) tamamen ayrı bir işlem olup, kulüp genel kurulunun kararı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı onayına bağlıdır. Kulübün şirketleşmesi diye bir husus söz konusu değildir.

Kaldıki genel kurulumuz daha önce kulubü şirketleştirip tamamen satma yetkisi verdiği halde bu yetkiyi kullanmak aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Şirketleşme konusunun muatabı bu yönetim değildir. Karşıyaka spor kulübü Karşıyaka halkınındır. Stat arazisi kutsalımızdır" denildi.