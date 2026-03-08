İSTANBUL 11°C / 6°C
  Karşıyaka'nın yükselişi devam ediyor! Üst üste 4. galibiyet
Spor

Karşıyaka'nın yükselişi devam ediyor! Üst üste 4. galibiyet

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan 24. hafta mücadelesinde Uşakspor'u deplasmanda mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

IHA8 Mart 2026 Pazar 13:57
Karşıyaka'nın yükselişi devam ediyor! Üst üste 4. galibiyet
ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Uşakspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini elde ederek puanını 53'e yükseltti. İzmir ekibi, 3. sıradaki yerini korurken bir maç eksiği bulunan 2. sıradaki Eskişehirspor ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

4 MAÇLIK ZORLU PERİYOT

Son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Karşıyaka'yı zorlu bir fikstür bekliyor. Play-off mücadelesi veren Uşakspor'u mağlup eden yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki hafta yine play-off hattında yer alan ve kendisinin bir basamak altında bulunan Ayvalıkgücü ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından deplasmanda play-off hattının hemen altında bulunan ve ilk altıya girmeye çalışan Denizli İdman Yurdu ile karşılaşacak. Bu maçın sonrasında ise Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, ikinci sırada yer alan ve doğrudan rakibi konumundaki Eskişehirspor'u taraftarı önünde ağırlayacak.

İzmir temsilcisi, zorlu periyodun son maçında ise düşme hattından uzaklaşmaya çalışan bir diğer İzmir ekibi Bornova 1877'ye deplasmanda konuk olacak. Yeşil-kırmızılıların bu dört karşılaşmanın ardından play-off hattındaki konumu büyük ölçüde netlik kazanacak.

