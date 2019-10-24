Kartal Avrupa'da 3 puan avında
Gruptaki ilk iki mücadeleyi kaybeden Beşiktaş, lider Braga karşısında 19.55’teki maçta galibiyet arayacak.
STAR
BEŞİKTAŞ, Avrupa Ligi’nde K Grubu’nda belki de en kritik maçına çıkıyor. Lider Braga ile 19.55’te Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Kartal’ın hedefi ilk puanlarını almak. Beşiktaş rakibini yenerse ilk iki iddiasını sonraki haftalara taşıyacak. Kaybederse ağır yara alıp, hedefinden iyice uzaklaşacak. İspanyol hakem Hernandez’in yöneteceği mücadeleyi beIN Sports 1 ekrana getirecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Caner, Güven
Braga: Lima, Esgaio, Viana, Pablo, Sequeira, Novais, Palhinha, Galeno, R. Horta, A. Horta, Paulinho
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