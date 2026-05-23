  Kartal, Avrupa'da uçacak! İşte muhtemel rakipler...
Kartal, Avrupa'da uçacak! İşte muhtemel rakipler...

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Siyah-beyazlı ekip organizasyona 2. eleme turundan başlayacak olurken; Olympiacos, Rangers, Celtic ve Anderlecht gibi ekipler muhtemel rakipler arasında yer aldı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 01:44
Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor müzesine götürürken, bu sonucun ardından Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Siyah beyazlıların muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak olan siyah beyazlıların muhtemel rakipleri ise şu şekilde;

Braga

Olympiacos

Kopenhag

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Karabağ

Maccabi

Anderlecht

Pafos

Rangers

Celtic

Midtjylland

MAÇLAR NE ZAMAN?

Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak. Kura çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

