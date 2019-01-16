İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3482
  • 6,1054
  • 222.614
  • 95.411
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kartal kapış kapış

Beşiktaş’ın yıldızlarından Adriano’ya Al Hilal’dan sonra Brezilya temsilcisi Santos talip oldu. Siyah-Beyazlılar’ın orta sahadaki dinamosu Gary Medel’in peşine de İngiltere Premier Lig’den West Ham United’tan sonra Burnley düştü.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ’IN yıldızları Avrupa ve Brezilya kulüplerinin iştahını kabartıyor. Pepe’nin Porto’ya, Ryan Babel’in de Fulham’a transferinden sonra Siyah-Beyazlılar’ın iki yıldızının daha yol ayrımında olduğu ileri sürüldü. Tolgay Arslan’ı satış listesine koyan Vagner Love’dan kulüp bulmasını isteyen Siyah-Beyazlılar’da Adriano ve Garry Medel’e yeni talipler çıktı.

SANTOS, ARDİANO’DA ISRARCI

Beşiktaş’a 2016 yaz transfer döneminde 2.3 milyon euroya Barcelona’dan gelen Adriano için Brezilya temsilcisi Santos’un ısrarcı olduğu ancak makul bir bonservis ücreti verebileceğini ilettiği öğrenildi. Arabistan ekibi Al Hilal’in de Adriano için Beşiktaş’a ciddi teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş’ta bu sezon 11 maçta forma giyen Adriano’nun gönlünün ülkesine dönmekten yana olduğu vurgulandı.

KARTAL 8 MİLYON EURO İSTEDİ

Kartal’ın 2017 yaz transfer döneminde İnter’den 2.5 milyon euroya renklerine bağladığı Şilili ön libero Medel’e İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi büyük. West Ham United’ın da almak istediği Medel’e yine aynı ligden Burnley’nin talip olduğu öğrenildi. İngiliz basınındaki haberlere göre, Burley’nin Medel için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı Beşiktaş’ın ise 8 milyon euro istediği yazıldı.

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi

Akıllı mühimmatlarda kullanılmak üzere geliştirildi

Başkan Erdoğan Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

Münbiç'te zaman ayarlı patlama

Münbiç'te zaman ayarlı patlama

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu

Başkan Erdoğan'dan Brexit açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Brexit açıklaması

Bakan Albayrak açıkladı: Hedef tutturuldu

Bakan Albayrak açıkladı: Hedef tutturuldu

Tarih belli oldu: 45 saatte tamamlanacak

Tarih belli oldu: 45 saatte tamamlanacak

Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Mısır Piramitleri'nin gizemine dair yeni detaylar

Mısır Piramitleri'nin gizemine dair yeni detaylar

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA