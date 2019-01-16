Kartal kapış kapış

BEŞİKTAŞ’IN yıldızları Avrupa ve Brezilya kulüplerinin iştahını kabartıyor. Pepe’nin Porto’ya, Ryan Babel’in de Fulham’a transferinden sonra Siyah-Beyazlılar’ın iki yıldızının daha yol ayrımında olduğu ileri sürüldü. Tolgay Arslan’ı satış listesine koyan Vagner Love’dan kulüp bulmasını isteyen Siyah-Beyazlılar’da Adriano ve Garry Medel’e yeni talipler çıktı.

SANTOS, ARDİANO’DA ISRARCI

Beşiktaş’a 2016 yaz transfer döneminde 2.3 milyon euroya Barcelona’dan gelen Adriano için Brezilya temsilcisi Santos’un ısrarcı olduğu ancak makul bir bonservis ücreti verebileceğini ilettiği öğrenildi. Arabistan ekibi Al Hilal’in de Adriano için Beşiktaş’a ciddi teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş’ta bu sezon 11 maçta forma giyen Adriano’nun gönlünün ülkesine dönmekten yana olduğu vurgulandı.

KARTAL 8 MİLYON EURO İSTEDİ

Kartal’ın 2017 yaz transfer döneminde İnter’den 2.5 milyon euroya renklerine bağladığı Şilili ön libero Medel’e İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi büyük. West Ham United’ın da almak istediği Medel’e yine aynı ligden Burnley’nin talip olduğu öğrenildi. İngiliz basınındaki haberlere göre, Burley’nin Medel için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı Beşiktaş’ın ise 8 milyon euro istediği yazıldı.