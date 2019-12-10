14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8051
  • 6,4399
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kartal kasasını doldurdu

Beşiktaş, son 8 haftada aldığı sonuçlarla Süper Lig’de şampiyonluk yarışına ortak olurken, puan primi olarak da 20.3 milyon TL’yi hak etti. Kasaya giren para maddi sıkıntı çeken Çebi yönetiminin elini az da olsa rahatlattı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de sezona çok kötü başlamasına karşın son 8 haftada aldığı sonuçların ardından 14. haftayı ikinci kapatan Beşiktaş, topladığı puanlar sayesinde hem zirveye ortak oldu hem de kasasını doldurdu. Mali açıdan zor günleri atlatmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, aldığı galibiyetler sayesinde TFF’den puan primi olarak 20 milyon 300 bin TL almaya hak kazandı. 

YÖNETİME NEFES ALDIRACAK

Kartal’da 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda büyük bir farkla seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, ilk etapta futbolcuların 105 milyon TL tutan geçmişe dönük alacaklarını ödemek için ekibinden para toplamak zorunda kalmıştı. Alınan başarılı sonuçlar camiaya büyük moral olurken, elde edilen gelir de Başkan Çebi’nin elini biraz olsun rahatlattı.

ÇEBİ, KARTAL’A UĞURLU GELDİ
 
Ahmet Nur Çebi’nin başkanlık koltuğuna oturması Beşiktaş’a da uğurlu geldi. Siyah-Beyazlılar, seçimin ardından Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek hem Abdullah Avcı’ya hem de futbolculara destek veren Çebi’nin döneminde Süper Lig’de yenilgi yüzü görmezken, 14 sıra birden yükselerek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri konumuna geldi. 
 

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

'Hastanedeki soyunma odasına kamera takıldı' haberlerine ilişkin açıklama

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

Fransız polisi tarafından gözünden yaralanan Muhabir yaşadıklarını anlattı

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

10 senenin en kötü dönemine girdi! Büyümesi durdu

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip
 

POPÜLER HABERLER

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gizemi çözülemiyor: Bu gölde ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor

Gizemi çözülemiyor: Bu gölde ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA