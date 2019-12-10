Kartal kasasını doldurdu

SÜPER Lig’de sezona çok kötü başlamasına karşın son 8 haftada aldığı sonuçların ardından 14. haftayı ikinci kapatan Beşiktaş, topladığı puanlar sayesinde hem zirveye ortak oldu hem de kasasını doldurdu. Mali açıdan zor günleri atlatmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, aldığı galibiyetler sayesinde TFF’den puan primi olarak 20 milyon 300 bin TL almaya hak kazandı.

YÖNETİME NEFES ALDIRACAK

Kartal’da 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda büyük bir farkla seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, ilk etapta futbolcuların 105 milyon TL tutan geçmişe dönük alacaklarını ödemek için ekibinden para toplamak zorunda kalmıştı. Alınan başarılı sonuçlar camiaya büyük moral olurken, elde edilen gelir de Başkan Çebi’nin elini biraz olsun rahatlattı.

ÇEBİ, KARTAL’A UĞURLU GELDİ

Ahmet Nur Çebi’nin başkanlık koltuğuna oturması Beşiktaş’a da uğurlu geldi. Siyah-Beyazlılar, seçimin ardından Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek hem Abdullah Avcı’ya hem de futbolculara destek veren Çebi’nin döneminde Süper Lig’de yenilgi yüzü görmezken, 14 sıra birden yükselerek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri konumuna geldi.