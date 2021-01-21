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Spor

Kartal Yılmaz, Beşiktaş'tan Ümraniyespor'a transfer oldu

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 15:10 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:10
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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz." denildi.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.

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