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Kartal’a atom karınca

Siyah-Beyazlılar, Roma’nın 30 yaşındaki ön liberosu Gonalons için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fransız oyuncunun ve Roma’nın transfere sıcak baktığı belirtildi

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmayların, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine defansif bir orta saha almak için harekete geçtiği ve bu oyuncuyu İtalya’da bulduğu öğrenildi. Çizme basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş’ın Cengiz Ünder ile Mert Çetin’in forma giydiği Roma’nın 30 yaşındaki ön liberosu Maxime Gonalons için girişimde bulunduğu belirtildi. Kartal, Gonalons için Roma’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

STOPERDE DE FORMA GİYEBİLİYOR

Sağ ayaklı olan oyuncu stoperde de forma giyebiliyor. Hem Gonalons’un, hem de Roma kulübü’nün transfere sıcak baktığı görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Geçtiğimiz sezonu Sevilla’da geçiren Gonalons, La Liga’da (İspanya 1. Ligi) 10, Avrupa’da 3 olmak üzere toplam 13 karşılaşmada forma giydi, 1 gol attı. İtalyan medyası Kartal’ın Gonalons’u kiralamada büyük aşama kaydettiğini haber yaptı. Fransız orta sahanın Roma Kulübü ile 2021 yılının haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor

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