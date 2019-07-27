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Kartal’da stoper için 3 aday birden

SAVUNMANIN sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.

  • Star Spor
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Önceliği Napoli’de forma giyen Lorenzo Tonelli’ye veren Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Napoli’ye teklifini sundu. Kartal, Tonelli’ye alternatif olarak ise Stoke City’de forma giyen Hollandalı Bruno Martins İndi için girişimlere başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Stoke City’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş bu isimlerden sonuç alamazsa, rotayı bu kez Celta Vigolu Roncaglia’ya çevirecek.

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