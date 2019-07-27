Kartal’da stoper için 3 aday birden
SAVUNMANIN sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.
- Star Spor
Önceliği Napoli’de forma giyen Lorenzo Tonelli’ye veren Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Napoli’ye teklifini sundu. Kartal, Tonelli’ye alternatif olarak ise Stoke City’de forma giyen Hollandalı Bruno Martins İndi için girişimlere başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Stoke City’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş bu isimlerden sonuç alamazsa, rotayı bu kez Celta Vigolu Roncaglia’ya çevirecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.