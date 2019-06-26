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Kartal’da tango zamanı

Siyah-Beyazlılar, 2 milyon euro teklif ettiği Lanus’u ikna edebilirse 25 yaşındaki sağ beke imza attıracak. Beşiktaş, Lazovic, Azubuike, Mangala, Sangare ve Umut Meraş için de pazarlıkları sürdürüyor.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan Beşiktaş’ta transfer arayışları devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda hareket eden Siyah-Beyazlılar’da son olarak sağ bek için Lanus’ta forma giyen Leonel Di Placido’yu gündeme aldı. Arjantin basını, yönetimin 25 yaşındaki Placido için 2 milyon euroluk bir teklif yaptığını iddia etti.

MANGALA’YA KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaş, Lanus’u bonservis ücreti konusunda ikna edebilirse Placido’ya önümüzdeki hafta imza attıracak. Pazarlıkların olumsuz sonuçlanması durumunda sağ bek için daha önce gündeme gelen Nazım Sangare için yeniden Antalyaspor’la masaya oturulacağı öğrenildi. Kartal, stopere düşündüğü Eliaquim Hans Mangala’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için de Premier Lig şampiyonu Manchester City’yi iknaya çalışıyor.

MERAŞ DOSYASI YENİDEN AÇILACAK

Sol bek için Umut Meraş konusunda Bursaspor’la yeniden masaya oturma kararı alan Beşiktaş’ın orta sahaya takviye için de geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Azubuike’yi düşündüğü kaydedildi. 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Siyah-Beyazlılar’ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Kamp kadrosuna katılacak olmasına karşın ayrılması gündemde olan Quaresma’nın yerine ise Darko Lazovic listeye alındı.

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