Kartal’dan Djimsiti için 1 milyon euro
BEŞİKTAŞ, savunma için düşündüğü alternatif isimlerden biri olan Berat Rıdvan Djimsiti için Atalanta ile görüşmelerine devam ediyor.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ, savunma için düşündüğü alternatif isimlerden biri olan Berat Rıdvan Djimsiti için Atalanta ile görüşmelerine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın bonservisi 2 milyon euro civarında olan 25 yaşındaki Arnavut savunmacı için İtalyan kulübüne 1 milyon euro teklif etti. Djimsiti’nin Atalanta ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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