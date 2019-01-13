Kartal’dan Djimsiti için 1 milyon euro

BEŞİKTAŞ, savunma için düşündüğü alternatif isimlerden biri olan Berat Rıdvan Djimsiti için Atalanta ile görüşmelerine devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın bonservisi 2 milyon euro civarında olan 25 yaşındaki Arnavut savunmacı için İtalyan kulübüne 1 milyon euro teklif etti. Djimsiti’nin Atalanta ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.