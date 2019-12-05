Kartal’ın kupa hasreti bitiyor

2017-18’DE Türkiye Kupası’nın yarı finalinde Fenerbahçe ile 2-2’nin rövanşında karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta Tolga Zengin ile Oğuzhan, Ülker Stadı’nda Sarı-Lacivertli taraftarlarla gerginlik yaşamış, teknik direktör Şenol Güneş tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Hakem Mete Kalkavan maçı 57. dakikada (0-0) tatil etmişti. Federasyon mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi ama Beşiktaş sahaya çıkmadı. Hükmen yenik sayılan Siyah-Beyazlılar, 2018-2019’da kupadan men edildi. Cezasını tamamlayan Beşiktaş bugün kupada 595 gün sonra 3.Lig ekibi 24Erzincanspor ile Vodafone Park’ta 20.45’te karşılaşacak. Bahattin Şimşek’in yöneteceği maçı A Spor yayınlayacak. Kartal sahaya yedek ağırlıklı çıkacak.