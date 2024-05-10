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Spor

Kartal'ın yeni gözdesi! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına kancayı taktı

Bu sezon hedeflerinden oldukça uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Memphis Depay'ı transfer listesine ekledi.

10 Mayıs 2024 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Kartal'ın yeni gözdesi! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına kancayı taktı
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, yıldız bir ismi gözüne kestirdi.

Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Memphis Depay ile ilgileniyor.

YILDIZ TRANSFER LİSTESİNDE

Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş'ın yıldız transferler listesinde bulunuyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Siyah beyazlı yönetim, kısa süre içinde yıldız futbolcu için resmi adımları atacak.

Barcelona, MANU, PSV, Lyon gibi önemli takımların formasını giyen Depay'ın Madrid devi ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Atletico'da 28 maça çıkan Hollandalı golcü, 9 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı.

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