Kasımpaşa: 0 Kayserispor: 3

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı ve büyük bir sürprize imza attı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 21. dakikada penaltıdan Chery, 70. dakikada Deniz Türüç ve 80. dakikada Mensah'tan geldi. Kasımpaşa'da 37. dakikada Diagne, 69. dakikada ise Trezeguet kazanılan penaltıları gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 3 maç sonra yenilgi yaşadı ve lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise yeni teknik dierktörü Hikmet Karaman ile 4 maçlık yenilgi serisine nokta koyarak, 15 puanla 15. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a konuk olacakken, Kayserispor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.