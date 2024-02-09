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Spor

Kasımpaşa, Adana deplasmanında zorlanmadı: 3-1

Süper Lig'in 25. hafta açılış mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. İstanbul ekibi zorlu deplasmanda üç puanı üç golle almayı başardı.

9 Şubat 2024 Cuma 22:09 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Adana deplasmanında zorlanmadı: 3-1
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1 kazanırken goller; 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 87. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

15 MAÇTA 1 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla 4. sıraya yükselen Kasımpaşa puanını 38'e yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, ligdeki son 15 maçında sadece 1 galibiyet aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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