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Spor

Kasımpaşa, Ankaraspor'dan iki transfer yaptı

Süper Lig takımı, Kasımpaşa, 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti

AA19 Temmuz 2022 Salı 16:45 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, TFF 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcu da sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni transferlerden 21 yaşındaki Erdem Çetinkaya santrfor, 19 yaşındaki Oğuzhan Efe Yılmaz ise orta sahada görev yapıyor.

  • Kasımpaşa
  • Ankaraspor
  • Erdem Çetinkaya
  • Oğuzhan Efe Yılmaz

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