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Spor

Kasımpaşa: Artık yukarıyı düşünebiliriz

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, planı olan takımlara karşı daha çok pozisyona girdiklerini söyleyerek, “Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi” dedi.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Kasımpaşa: Artık yukarıyı düşünebiliriz
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için önceden plan yapan takımlara karşı daha çok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran Kanbak, "Bugün karşımızda toplu ve topsuz oyunu net olan, planları öngörülebilir bir Alanyaspor bekliyorduk. Planlarımızı bu yönde yaptığımız için işler bizim için kolaylaşmıştı. Bir planı olan takımlara karşı daha iyi performanslar gösteriyoruz. Bunun sebebi hücum ve savunma planlarımızı çalışabilmemiz. Alanyaspor da bir plana sahip olduğu için güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyoruz. Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendiği, somutlaştı" diye konuştu.

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