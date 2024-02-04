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Spor

Kasımpaşa, evinde 2 golle galip!

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

4 Şubat 2024 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Kasımpaşa, evinde 2 golle galip!
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Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gökhan Gül ve 59. dakikada Mamadou Fall attı. Alanyaspor'un tek golü 28. dakikada Jackson Porozo'dan (kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci kez kazanan Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. 3 maç sonra kaybeden Alanyaspor, 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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