İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0063
  • EURO
    20,2478
  • ALTIN
    1179.89
  • BIST100
    5229.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk edecek
Spor

Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

AA17 Mart 2023 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk edecek
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde son maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, iç sahada ise son 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tirpan, HangiKredi Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Hajradinovic, Koita ve Bahoken de sarı kart sınırındaki oyuncuları. Bu isimler, yarın sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede HangiKredi Ümraniyespor'u Hadergjonaj ve Bahoken'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.