Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde son maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlı takım, iç sahada ise son 2 maçından galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tirpan, HangiKredi Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Hajradinovic, Koita ve Bahoken de sarı kart sınırındaki oyuncuları. Bu isimler, yarın sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede HangiKredi Ümraniyespor'u Hadergjonaj ve Bahoken'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.