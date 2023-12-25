Kasımpaşa ile Rizespor yenişemedi!

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa, 30. dakikada Haris Hajradinovic ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 45+2. dakikada Adolfo Gaich ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada bu kez Nuno Da Dosta ile 2-1 öne geçti. Rizespor, bu gole yine Gaich ile 73. dakikada cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.

Öte yandan Kasımpaşa, mücadelede bir penaltı atışından yararlamadı. İstanbul temsilcisinde 17. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Aytaç Kara, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 26, Kasımpaşa ise 23 yaptı.

Çaykur Rizespor, ligde bir sonraki maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanına gidecek.