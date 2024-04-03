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Spor

Kasımpaşa, Kayseri deplasmanından galip çıktı!

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

3 Nisan 2024 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Kayseri deplasmanından galip çıktı!
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.

Ev sahibi Kayserispor'da Kartal Yılmaz, 29 ve 38. dakikada gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti. Dört hafyadır kazanamayan Kayserispor 36 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek.

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