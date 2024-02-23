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Spor

Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA23 Şubat 2024 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SON 5 İÇ SAHA MAÇININ 3'ÜNÜ KAZANAMADI

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.

Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

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