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Kasımpaşa, Mustafa Denizli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de zirve yarışında zirve veren Kasımpaşa, tüm futbolcularının ardından teknik direktör Mustafa Denizli'nin de sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kasımpaşa, eşi benzeri görülmemiş bir işe imzasını attı.
 
Gün içerisinde kadrodaki tüm futbolcularla 2021 yılına kadar sözleşme uzatıldığını duyuran Lacivert-Beyazlı kulüp, teknik direktör Mustafa Denizli'nin de sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

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