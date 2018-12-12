Kasımpaşa, Mustafa Denizli'yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kasımpaşa, eşi benzeri görülmemiş bir işe imzasını attı.

Gün içerisinde kadrodaki tüm futbolcularla 2021 yılına kadar sözleşme uzatıldığını duyuran Lacivert-Beyazlı kulüp, teknik direktör Mustafa Denizli'nin de sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.