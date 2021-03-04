04 Mart 2021 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 16:30

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdulla Buğra Taşkınsoy. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Murat Erdoğan bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Sadiku, Drinkwater, Yusuf, Hajradinovic, Varga.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

KASIMPAŞA: 0 - TRABZONSPOR: 1 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...

4. dakikada Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza alanı ön çizgisi yakınlarından vuruşunda Uğurcan Çakır topu çeldi. Dönen topa Varga vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

11. dakikada Haddadi soldan Trabzonspor ceza sahasına girdi ve Yusuf Erdoğan'a pasını çıkarttı. Kaleciyle karşı karşıya olan Yusuf vuruşunu yapmadan önce savunma araya girdi.

GOL! 24. dakikada Brecka'dan topu kapan Djaniny, Kasımpaşa ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunu yaptığı ve topu ağlara göndererek Trabzonspor'ı 1-0 öne geçirdi.

27. dakikada Trabzonspor ceza yayının hemen gerisinde bulunan Drinkwater'ın şutunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.