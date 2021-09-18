18 Eylül 2021 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:08

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Müsabakanın VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu otururken, AVAR'da ise Serkan Ok bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

KASIMPAŞA: 0 - TRABZONSPOR: 0



Takımların ilk 11'leri şöyle:

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius