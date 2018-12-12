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Kasımpaşa: Tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağladık

Spor Toto Süper Lig'in 2. sırasında yer alan Kasımpaşa, tüm oyuncularıyla 2021'e kadar sözleşme imzaladı.

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Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin, tüm oyuncularla 2021'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.
 
Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır" ifadelerini kullandı.

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