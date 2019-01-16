Kasımpaşa, Udinese'den Simone Scuffet'i renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İtalya Serie A takımlarından Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İtalya Serie A takımlarından Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i kiraladı.
İşte resmi açıklama...
"İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
4. TAKVİYE
İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Simone Scuffet, bu sezon 9 lig maçında forma giydi.
Scuffet, devre arası transfer döneminde Sarpsborg'tan Tobias Heintz, Stuttgart'tan Azad Toptik, Osijek'ten Haris Hajradinovic kadrosuna katan Kasımpaşa'nın dördüncü transferi oldu.
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