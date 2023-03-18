Kasımpaşa - Ümraniyespor maçından galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
2. dakikada Fall'ın sol kanattan yaptığı ortada Gholizadeh'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top uzak kale direğin dibinden auta gitti.
4. dakikada Mounir'in pasında sağ tarafta topla buluşan Fabiano'nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
19. dakikada Geraldo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, son çizgiye inip penaltı noktası üzerindeki Geraldo'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
29. dakikada Gholizadeh'in derinlemesine verdiği pasta Fall'ın ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0
40. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içinde Epureanu, Eysseric'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını işaret etti.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay'ın solundan ağlara gitti. 1-1
45+1. dakikada Eysseric'in ceza yayı hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
50. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Fall, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Mounir'in sol taraftan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
70. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğin yanından dışarıya çıktı.
85. dakikada Eyyseric'in sağdan kullandığı kornerde kale sahası çizgisi üzerinden yükselen Aytaç Kara kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta gitti.
Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric (Dk. 88 Ali Sühan Demirel), Malsa (Dk. 73 Aytaç Kara), Hajradinovic, Gholizadeh, Mounir (Dk. 80 Ahmet Emin Engin), Fall
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Mrsic (Dk. 73 Serkan Göksu), Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Kayode), Avounou (Dk. 61 Onur Ayık), Geraldo (Dk. 87 Sackey), Gheorghe (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Umut Nayir
Goller: Dk. 29 Fall (Kasımpaşa), Dk. 41 Mrsic (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 80 Eyyseric (Kasımpaşa), Dk. 87 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor)